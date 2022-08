Radio Vitoria Gaur Actualidad Registro digital individual Vitoria-Gasteiz implantará la versión digital del libro de familia en marzo del año que viene EITB MEDIA Publicado: 23/08/2022 13:15 (UTC+2) Última actualización: 23/08/2022 13:15 (UTC+2) Noticia que les adelanta Radio Vitoria. Es el nuevo sistema que sustituye al libro de familia. Hace más de un año que NO se expiden libros de familia. Los que existen no caducan y conservan su valor de certificación, pero a partir de marzo las y los gasteiztarras tendremos un registro individual Escuchar la página Escuchar la página

A finales de abril del año pasado se dejaron de emitir libros de familia. Desde entonces si nace una hija o hijo se acredita con un certificado, o si se celebra un matrimonio se dan certificados a los contrayentes.

El siguiente paso es contar con un registro digital individual, un documento en el que figuren los datos personales de cada persona y se inscriban cronológicamente los actos a los que tiene acceso el registro civil como nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, hijos, etc.

Hay ciudades como Madrid, Barcelona, y recientemente Murcia, que ya lo tienen. Según ha podido saber Radio Vitoria este sistema se implantará en Vitoria en marzo de 2023. De hecho, está prevista la formación del personal para este próximo otoño.

Este nuevo sistema va unido a una aplicación informática, Dicireg, que sustituye al actual Inforeg. Una nueva plataforma que va a ser única en todo el Estado y que se prevé esté en vigor para el primer semestre de 2024 aunque como les decimos llegará antes a Gasteiz y por cierto unos meses antes a Bilbao donde esperan contar con el registro individual antes de que termine este 2022. Este registro electrónico tiene por objetivo eximir a las y los ciudadanos de tener que acudir presencialmente a las oficinas del registro. Se incorpora el uso de las nuevas tecnologías y la firma electrónica.

No obstante, todos los que poseen un libro de familia podrán seguir presentándolo para los diferentes trámites que se requieren ya que no caducan, pero eso sí, ya no se actualizan.