Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Arza (UGT): 'Si no vemos pasos de la patronal para desbloquear los convenios pendientes iremos a la huelga' EITB MEDIA Publicado: 29/08/2022 13:59 (UTC+2) Última actualización: 29/08/2022 14:08 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, denuncia que 'si todos los servicios que nos hacen falta para vivir están subiendo, no entendemos por qué los sueldos tienen que seguir congelados'.

Desde UGT ya ponen fecha, finales de septiembre, para iniciar huelgas y movilizaciones si la patronal no se sienta a negociar los convenios y una subida de los salarios para los próximos años.

Y es que, según ha explicado el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, en Radio Vitoria, en Euskadi son más de 300.000 las y los trabajadores que no han renovado sus convenios. En Álava, concretamente, más de 30.000 sobre un total de 14 convenios sectoriales que no acaban de renovarrse, entre ellos el del metal. 'Si no vemos pasos de la patronal para desbloquear los convenios pendientes iremos a la huelga', advierte Arza.

El secretario general de UGT Euskadi tiene calor que 'no vamos a consentir que las patronales entiendan que los paganos de la crisis sean los trabajadores. Todos los servicios que nos hacen falta para vivir están subiendo y no entendemos por qué los sueldos tienen que seguir congelados', denuncia.

Augura un otoño donde las grandes empresas como Mercedes y Michelín van a tener sus elecciones sindicales.