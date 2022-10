Radio Vitoria Gaur Actualidad Ordenanzas Fiscales Las familias vitorianas pagarán en 2023 los mismos tributos locales que este año y lo podrán hacer por Bizum EITB MEDIA Publicado: 13/10/2022 15:27 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2022 15:27 (UTC+2) Vitoria-Gasteiz mantendrá congelados todos los impuestos, tasas y precios públicos en 2023. Es la propuesta que había hecho el gobierno Urtaran y la semana que viene se aprobará en Pleno. No ha habido prácticamente ningún acuerdo con los grupos de la oposición, salvo poder pagar por Bizum Escuchar la página Escuchar la página

Se ha cumplido el guión y las familias vitorianas pagarán en 2023 los mismos impuestos locales que este año. Se mantendrán congelados tributos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) o el de vehículos, tasas como la de basuras o precios públicos como el de las instalaciones deportivas en un contexto económico, ha advertido el concejal de Hacienda Iñaki Gurtubai, de completa incertidumbre.

El gobierno Urtaran no ha logrado atraer a ningún grupo de la oposición a su planteamiento de impuestos locales 2023. No lo ha logrado ni con EH Bildu ni con Elkarrekin Podemos porque como explicaban sus portavoces, Óscar Fernández y Rocío Vitero, su propuesta no es progresiva.

Tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos planteaban subir el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas. Era evidente que con el PP no había ninguna posibilidad de acuerdo porque la propuesta de ese grupo, que esta mañana ha defendido Leticia Comerón, era la de bajar todos los impuestos un 10%.

Las Ordenanzas Fiscales, es decir, las tasas, impuestos y precios públicos municipales se votarán en Pleno el próximo miércoles. Hasta ese día, está abierta la posibilidad de que los grupos alcancen acuerdos sobre enmiendas concretas, aunque esta mañana en la votación en comisión de Hacienda han sido prácticamente anecdóticos.

Entre las propuestas que han salido adelante figura la relativa a la incorporación de nuevos métodos electrónicos de pago de los tributos municipales como Bizum o MiPago Vallet en la medida en que los desarrollos tecnológicos para implantar estos medios en el sistema municipal lo hagan posible.