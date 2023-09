Radio Vitoria Gaur Actualidad Educación Problemas en los comedores de varios centros escolares de Vitoria-Gasteiz y Araba EITB MEDIA Publicado: 13/09/2023 13:21 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2023 13:21 (UTC+2) Ha comenzado un curso escolar en Alava muy complicado para muchas familias que llevan a sus hijos e hijas a la escuela pública. A la falta de transporte escolar en un 40% de las rutas, se suma ahora los problemas en jantokis de varios centros escolares de Gasteiz y Araba. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jantoki 1:33 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Un cambio en la contrata que ahora lleva la empresa Eurest dejó ayer sin comedor al colegio de Salburua y en otros centros no llegarán los menús especiales hasta la semana que viene. Los centros critican la mala organización. El Gobierno Vasco, por su parte, argumenta que son ajustes de inicio de curso. Pero la situación se complica en Ikasbidea (Durana) donde las familias están preocupadas por la 'nefasta calidad' de los menús que presta la empresa Serunión.

Desde la dirección de Ikasbidea no han querido hacer declaraciones sobre la calidad y condiciones del menú que se sirvió ayer a sus alumnas y alumnos en el jantoki. La AMPA, por su parte, recaba información sobre lo sucedido y es que circulan audios de madres y padres con fuertes críticas al servicio prestado por Serunión quien tiene ahora la contrata.

Un cambio de contrata que también se ha dado en los centros públicos de Vitoria-Gasteiz donde ahora Eurest es la encargada de repartir los menús. Ayer el colegio Salburua no pudo ofrecer menús a sus 450 comensales.

Aitor Núñez, responsable del comedor, reconoce que la empresa tiene de plazo hasta las 12 del mediodía para entregar la comida, pero si llega a esa hora no se puede ofrecer el servicio. La anterior contrata lo hacía antes de las 10.

Más problemas: en Judimendi hasta el lunes no se suministrarán los menús de dietas especiales, alérgicos, vegetarianos o no cerdo. Desde Ángel Ganivet critican que ahora la fruta no llega de manera diaria y deben almacenarla ellos. Y es que los menús, la fruta y el pan que comen los niños en Álava se transporta todos los días desde Bizkaia. Aseguran que Eurest a día de hoy no tiene el número de repartidores necesarios para llegar a todos los centros y eso que una parte importante aún no han puesto en marcha el servicio de comedor.

El departamento de Educación del Gobierno Vasco considera que son ajustes del inicio de curso.

En Álava hay 12.000 comensales en la escuela pública y Eurest va a prestar servicio en toda Vitoria.