CAMPOS DE TRABAJO

Todavía quedan plazas para ayudar a la recuperación de entornos alaveses

10/07/2018

Lugares donde se realiza un trabajo de voluntariado de interés social , un lugar donde se juntan jóvenes de diferentes países para lograr un objetivo común.

Un campo de voluntariado juvenil es una actividad en la que un grupo de jóvenes de diferentes procedencias se compromete de forma voluntaria y desinteresada a desarrollar, durante un periodo de dos a cuatro semanas, un trabajo de proyección social combinado con actividades complementarias.

Los campos de voluntariado juvenil no son lugares adonde se va solo a trabajar, el trabajo es solo un instrumento.

No son campos de concentración ni nada que se le parezca. Se acude voluntariamente y se pueden abandonar cuando uno lo decida.

No son colonias. No son una forma de hacer turismo barato. No son un sitio donde pasar el verano, pretendiendo tener las comodidades de casa.

No son un lugar donde se puede discriminar o marginar a las personas por sus dificultades físicas o sensoriales, ni por sus creencias religiosas o ideológicas.