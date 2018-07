Radio Vitoria Gaur Magazine

La novena edición de Korterraza llega hoy al Artium

26/07/2018

Durante tres días la plaza interna de este museo se llenará de cortometrajes y música

El festival de cortometrajes Korterraza empieza hoy a las ocho con el concierto de A Contra Blues en la plaza interna del Artium. También se emitirán las primeras proyecciones a las diez menos diez. A esta jornada le seguirán dos más. El viernes con una dosis doble de rock por parte de The Soulbreaker Company y Nublia, y con una nueva sesión de cortometrajes a las diez y el apartado Korterraza Txiki, dedicado a los más pequeños, de ocho a nueve y cuarto. El sábado será la gala de clausura con dos conciertos a las ocho y cuarto de Moni Garage y el cierre de festival del que se encargarán The Limboos. En cuanto a las proyecciones de ese día a las diez se visualizarán los últimos cortometrajes seleccionados. Este mismo día se darán a conocer los cinco premiados a partir de las once y media.