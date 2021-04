16/04/2021 12:51 Tema del día Día Mundial de la Voz ¿Cómo afecta la pandemia a la voz y a la garganta? Aumentan los casos de molestias en la garganta en personas con Covid-19. También el uso de las mascarillas provoca que se fuerce mucho la voz. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Profesora 28:31 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Evitar ambientes ruidosos, usar mascarillas quirúrgicas para impartir clases, no forzar la voz cuando llevamos mascarillas, intentar vocalizar, no fumar, no hablar gritando, descansar la vos, no interrumpir a otros, hidratarse, dormir un buen número de horas, no carraspear y respirar bien. Son algunos consejos del Doctor Rafael García Sardón, Jefe del Servicio de Otorrinoaringología de la Osi Araba, en Radio Vitoria Gaur, en este Día Mundial de la Voz.

García Sardón nos cuenta cómo ha sido este último año, cuáles son las secuelas del coronavirus en las gargantas, cómo nos afecta el mal uso de la voz al llevar la mascarilla.