10/06/2021 12:18 Radio Vitoria Gaur Magazine Gastronomía Receta de empanadilla rellena de morcilla (30/04/2021) Receta de empanadilla de morcilla (30/04/2021). Empanadillas rellenas de morcilla, es la sugerencia culinaria de Unai Fernández de Retana para Radio Vitoria Gaur Magazine. Escuchar la página Escuchar la página

Ingredientes

- 400 grs de harina

- 120 grs de aceite oliva

- 120 grs de cerveza

- sal

- 1 cebolleta

- 1 pimiento verde

- 1 tomate

- 1 puerro

- 1 morcilla de arroz

- aceite de oliva

- 1 huevo

Elaboración

Picar la verdura y ponerla a pochar con cinco cucharadas de aceite, cuando la verdura esté pochada, quitar la piel a la morcilla e incorporar desmenuzada a la verdura. Escurrir bien el aceite sobrante con un colador. Probar de sal y reservar.

Juntar la harina con la cerveza, el aceite de oliva y la sal. Mezclar todo bien pero no pasarse a la hora de amasar para que la masa no tenga liga, no se encoja a la hora de estirar.

Estirar con la ayuda de un rodillo y un poco de harina. Cortar con la ayuda de un molde redondo. Colocar una cucharada de morcilla en cada disco de pasta, cerrar y aplastar con la ayuda de un tenedor. Pintar de huevo y meter en el horno precalentado a 200º durante 15´-20´.