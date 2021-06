14/06/2021 14:06 Tema del día Sociedad Violencia de género, custodias y menores En Radio Vitoria Gaur hablamos con las abogadas Naia Llona y Nerea Sologaiztua Escuchar la página Escuchar la página

En los últimos días la conmoción ha sido extraordinaria en nuestra sociedad tras los sucesos de violencia vicaria y de género de Tenerife y Andalucía. Olivia, Anna, Rocío. No son los únicos casos. Son algunos de los que hemos conocido. En lo más cercano también ha habido violencia de género y detenciones. Lo que se desprende del informe en materia de violencia machista del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, señala que 627 mujeres fueron atendidas en 2020; el tipo de violencia más habitual es el maltrato emocional o psicológico, seguido del físico; se atendieron a 13 niñas, niños y adolescentes. En general la edad más habitual de las mujeres maltratadas corresponde a la franja de entre 31 y 45 años. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual se han registrado 27, el abuso sexual el que más se repite y en tres de cada cuatro casos no existe vínculo familiar. Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar, pero ¿están arropadas, encuentran soledad, cuestionamiento? ¿Falla el sistema? ¿Qué ocurre en los juzgados? ¿Y con las custodias y los menores? ¿Y con los hombres que no maltratan? En Radio Vitoria Gaur hablamos con las abogadas Naia Llona y Nerea Sologaiztua.