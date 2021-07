29/07/2021 14:23

Humor

Crónica en verso: Conferencia de Presidentes

Ayuso dice que si esto sigue así será la última a la que acuda. Y Urkullu viene; aunque hasta casi última hora ha sido seria duda. Feijoó asegura que en la Conferencia no tiene tiempo para explayarse; otros de no haber seguido el reglamento no paran de quejarse. Y Pere Aragonés que ir: 'res de res'

