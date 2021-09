30/09/2021 15:54 sociedad y cultura Historias de superación "No cambiaría nada de mi vida" EITB MEDIA Igor Navarro lleva desde los diecisiete años en una silla de ruedas. Un accidente lo cambió todo. Su historia es un hombre de cuarentaidós años que cada día lucha por seguir adelante, siempre con una sonrisa. Escuchar la página Escuchar la página

Igor Navarro acompañado de sus sobrinos 12:10 min

Él no cree que su historia sea de superación, no siente que sea un ejemplo; habla con nosotros para contar su historia. Igor Navarro, lleva muchos años en una silla de ruedas. No ha sido fácil llegar hasta aquí. ¿En qué momento su vida dio un giro de 180 grados? ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando se da cuenta de lo que le ha pasado? ¿Cómo encaró el futuro a partir de ese momento?

Comprometido con numerosas causas sociales, lleva muchos años trabajando en primera línea para mejorar la vida de estas personas. Como integrante de la asociación, Eginaren Eginez, de la asociación de personas con Discapacidad Física De Álava, le preguntamos cómo ve la ciudad actualmente con sus ojos, con la mirada de alguien que vive pegado a una silla de ruedas.

Este luchador incansable afirma que "no cambiaría nada de mi vida", todo me ha servido para aprender, para crecer.

¿Qué ha sido lo más duro en todos estos años, qué le ilusiona? Nos lo cuenta en Radio Vitoria Gaur.