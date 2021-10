04/10/2021 15:05 sociedad y cultura Día de la arquitectura "Es fundamental que el Ayuntamiento de Vitoria agilice los permisos de obra" EITB MEDIA Jimena Ruíz de Landa, presidenta del colegio de arquitectos de Álava afirma que el éxito de los Fondos Europeos Next Generation radica en que se ejecuten rapidamente porque si no se pueden perder. Mantienen conversaciones con el Ayuntamiento para que no se demore la concesión de licencias de obra. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Con el fin de ponerla en valor y destacar su relevancia en el día a día de las personas y de las ciudades, y lo que significa a nivel social y cultural, los principales agentes arquitectónicos de Euskadi han organizado diferentes actos y actividades para todos los públicos.

Jimena Ruíz de Landa, presidenta del colegio de arquitectos de Álava, explica en Radio Vitoria Gaur cómo ve la ciudad en la actualidad, las necesidades que observa el colectivo. Con ella analizamos el nuevo plan general para Vitoria, cuál debería ser el futuro de la ciudad. Ruíz de Landa, afirma que el éxito de los Fondos Europeos Next Generation radica en que se ejecuten rapidamente porque si no se pueden perder. Por eso mantienen conversaciones con el Ayuntamiento para que no se demore la concesión de licencias y afirma "es fundamental que el Ayuntamiento de Vitoria agilice los permisos de obra" .