05/10/2021 13:55 Radio Vitoria Gaur Magazine Tertulia de concejales/as Oregi: "Hay que analizar las indemnizaciones a los propietarios del sector 17, pero no van a ser millonarias" La desclasificación del sector 17, entre Armentia y la carretera de Lasarte, divide a los grupos municipales. El Gabinete Urtaran y Elkarrekin apuestan por ello; EH Bildu también pero pide más contundencia, mientras que el PP advierte que supondría indemnizaciones millonarias para los propietarios.

Vuelve el interés de construir pisos en solares urbanizables que sus propietarios dejaron abandonados hace una década, en la anterior crisis inmobiliaria, pero que ahora vuelven a ser demasiado golosos. Es lo que ocurre en el famoso sector 17, entre el Alto de Uleta y la carretera de Lasarte, aunque no resulta fácil; las intenciones de los propietarios del suelo chocan con el objetivo del futuro Plan General de Ordenación Urbana de desclasificar esos terrenos, que no se pueda construir en ellos porque la ciudad no necesita consumir más suelo.

La duda es si se puede impedir levantar pisos a los propietarios de esos suelos sin tener que pagarles una indemnización.

Según la concejala de Territorio, Ana Oregi (PNV), "no estamos generando ningún lio jurídico ni inseguridad. Hay intereses particulares, legítimos, que no están conformes con el rumbo del Plan General, que atiende el bien público. Hay que analizar las indemnizaciones, que no van a ser millonarias. Junto con Elkarrekin estamos centrados en el bien común".

Según Felix Gonzalez, de EH Bildu Gasteiz, "ya basta de mensajes ambiguos. Hay que parar los pies a los promotores y mandarles un mensaje firme de que no van poder construir en el sector 17. Y eso se hace aplicando la ley del suelo, con la figura que permite suspender la concesión de licencias en los espacios en que hay tensiones urbanísticas. Ese sería el mensaje definitivo que les plantearía cara y terminaría con estos chantajes inaceptables".

Para Igor Salazar (PSE), "el PP tiene interés en defender los intereses privados. Solo hay ruido. Hemos sido valientes. No hay lio jurídico. Hay ruido y frente al ruido, este equipo de Gobierno está centrado y sereno"

Por su parte, la nueva portavoz del PP, Ainhoa Domaica, asegura que "el Gobierno del PNV-PSE y Elkarrekin plantean desclasificar el sector 17 sabiendo que los propietarios tienen unos derechos adquiridos y supondrá un lío jurídico a la ciudad con posibles indemnizaciones. Ya estamos dando por hecho que tendremos que indemnizar", ha dicho.

Y por último, desde Elkarrekin Gasteiz, su concejala, Garbiñe Ruiz ha señalado que "a los propietarios del sector 17 solo les queda patalear. O me pongo las pilas y hago lo que no he hecho en los últimos 15 años o me quedo sin nada. Si no cambiamos el PGOU no vamos a poder tener una sostenibilidad ni mantener los servicios. La ciudad tiene que crecer hacia dentro".