27/10/2021 14:09 sociedad y cultura Historias de superación Vivir con cáncer de mama metástasico sin perder la esperanza EITB MEDIA En la historia de superación de hoy en Radio Vitoria Gaur, hablamos de vivir con esta enfermedad; vivir con esperanza, con la ilusión puesta en la investigación para seguir viviendo, para lograr la cura.

Vivir con cáncer de mama metástasico sin perder la esperanza

Con la pandemia, si algo hemos aprendido es lo que supone la investigación en salud, para salvar vidas. Si no se hubiera investigado, si no se hubieran hecho esfuerzos económicos, no tendríamos vacuna contra la covid-19. ¿Se lo imaginan?

Quienes padecen una enfermedad grave, rara, incurable o tienen alguien cerca que atraviesa por esa situación, saben bien de qué hablamos. Quizás hasta que no vemos las orejas al lobo no apreciamos lo que tenemos. Cuántas veces nos preocupamos por cosas insignificantes. En nuestra historia de superación de hoy, hablamos de vivir con cáncer. Vivir con esperanza, la esperanza en la investigación para poder sobrevivir.

En Radio Vitoria Gaur nos hemos querido acercar a las mujeres que siguen luchando, que continúan adelante.

Vivi, Begoña, sus compañeras de la asociación de cáncer mestastásico nos cuentan su historia con valentía, con gran dignidad. También escuchamos a la oncóloga Eva Ciruelos. Todas ellas comparten su historia de superación, una historia sin duda, con mayúsculas.