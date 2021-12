29/12/2021 13:31

noticias

Humor

Kepa Sojo y Gorka Aguinagalde en la Inocentada

EITB MEDIA

Pues, no. Kepa Sojo no dirigirá 'Resacón en las Vegas 4' en Hollywood, de momento. Y Aguinagalde tampoco formará parte del eleco junto a Bradley Cooper. Pero sabed que estos dos alaveses tienen proyectos profesionales interesantes para 2022 que incluyen "cruzar el charco". Y eso, no es coña.

Kepa Sojo y Gorka Aguinagalde en la Inocentada 5:11 min