17/01/2022 14:21 Tema del día Familia ¿Cuáles son las claves para entender los conflictos entre padres e hijos tras un divorcio mal gestionado? EITB MEDIA La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa acoge esta tarde una charla interesante para aquellos padres y madres que han visto rotas sus relaciones con sus hijos. "Hijos ingratos" es el título del libro que presenta el juez Pascual Ortuño.

"Hijos ingratos" es el título del libro que presenta el juez Pascual Ortuño, y en la presentación va a aportar las claves para entender los conflictos entre padres e hijos, la gran mayoría surgidos a raíz de divorcios mal gestionados. A través de once casos como este, Pascual Ortuño, juez, magistrado, docente, mediador y escritor analiza los conflictos que pueden romper la relación entre padres e hijos. Los divorcios se colocan a la cabeza. Dice el autor de "Hijos ingratos" que en el estado español el fenómeno del divorcio es tan reciente, que aún no se sabe gestionar correctamente. España es el único estado en Europa donde no hay jueces especialistas en familia. A raíz de este libro, Ortuño ha creado un programa de mediación, el proyecto Ariadna, que trata de volver a unir a padres e hijos alejados tras un divorcio conflictivo. Con él hemos charlado en Radio Vitoria Gaur.