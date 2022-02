14/02/2022 15:12 noticias Denuncia social Falta de intérpretes de Lengua de Signos: una barrera para la comunicación EITB MEDIA ASPASOR, la Asociación de padres, madres y amigos de personas sordas de Álava, denuncia la falta de intérpretes de Lengua de Signos. Son inprescindibles en su día a día. Y es un derecho reconocido por la Ley. Escuchar la página Escuchar la página

Las personas sordas de Araba han denunciado, en Radio Vitoria, la falta de intérpretes de Lengua de Signos. Sus servicios son imprescindibles para poder comunicarse, por ejemplo en una consulta médica, para participar en una reunión o para realizar un curso en un centro cívico. Entre los colectivos ASPASOR y ARABA GORRAK suman 300 afectados. Y para atenderles disponen tan solo de 2 intérpretes y medio.

Hemos visitado la sede de ASPASOR, en la calle Aragón nº 11 de Gasteiz. Y allí hemos conocido a Kizkitza Velasco, Peio García del Pozo, Blanca Marquínez y Sheila García. Nos han contado su día a día, las dificultades que les causa la falta de intérpretes y las reivindicaciones del colectivo. Señalan las falta de voluntad política para abordar su problemática. Y también nos interpelan a las personas oyentes. Porque "una sociedad no avanza si no avanzamos todas, si no avanzamos todos".