24/02/2022 14:35 unidad movil Sucesos El repunte de robos en el interior de vehículos también afecta a los taxistas EITB MEDIA A falta de escasos días para acabar febrero, los partes de intervenciones diarias de la policía local reportan más de 50 robos en el interior de vehículos. En las últimas semanas los taxistas han dado la voz de alarma. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Foto: EITB 6:38 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) El repunte de robos en el interior de vehículos también afecta a los taxistas

En las últimas semanas estos robos han aumentado en la capital alavesa. Se producen mediante la rotura de ventanillas o lunas traseras de los vehículos y en la mayoría de los casos, en garajes particulares. Robos que también está sufriendo un sector muy concreto, el de los taxistas. Según los datos que hemos podido recabar de los partes diarios de la policía local, desde el 1 de febrero hasta el 23, se han producido al menos 54 robos en vehículos, 1 hurto en el interior de vehículos y un hurto de uso de vehículo. Digo al menos porque es posible que no se hayan denunciado todos los robos, tal vez porque los ladrones no han sustraído nada de los vehículos y los propietarios no han denunciado.

La media en lo que llevamos de febrero es de unos dos robos al día. Y algunos de esos vehículos pertenecen a un sector muy concreto: hablamos de los taxistas, que en las últimas semanas vienen sufriendo robos en el interior de sus vehículos. Es el caso de Rubén Edeso, vicepresidente de la Asociación de taxistas en Álava.