noticias Covid-19 Beatriz Ruiz de Arbulo: 'Mientras tengamos demanda de mascarillas, la línea de producción seguirá funcionando' EITB MEDIA Publicado: 20/04/2022 12:17 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 12:28 (UTC+2) Entrevistados en Radio Vitoria Gaur Magazine Imanol Monteagudo, el farmacéutico de la Farmacia Monteagudo y Beatriz Ruiz de Arbulo, gerente de BSafe. Llega el día de despedir las mascarillas en interiores y echamos la mirada hacia atrás para recordar cómo comenzó el uso de las mascarillas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imanol Monteagudo 30:19 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ha llegado el día más esperado para muchas personas, el día de despedir a las mascarillas en interiores. Aunque no en todos los lugares y casos. A partir de hoy, sólo será obligatoria en 3 situaciones: al viajar en transporte público, al entrar en un centro sanitario o al visitar una residencia de mayores. También en las empresas que así lo decidan ya que será el departamento de riesgo laborales de cada empresa quién tome esta decisión.

En Radio Vitoria Gaur Magazine charlamos con Imanol Monteagudo, farmacéutico de la Farmacia Monteagudo en la calle Reyes de Navarra y Beatriz Ruiz de Arbulo, gerente de BSafe, empresa que fabrica mascarillas antivaho. Echamos la mirada hacia atrás para recordar cómo fue el momento en el que las mascarillas se volvieron obligatorias.

Monteagudo lo define como una época muy agitada. 'La gente tenía muchas dudas y no podían acudir al hospital o centro de salud por lo que acudían a la farmacia', recuerda. Conseguirlas fue difícil pero cuando se consiguieron, había que racionarlas. Por lo que los farmacéuticos tuvieron que realizar una formación acelerada para explicar a sus clientes cómo higienizar las mascarillas y cómo no. 'Era un producto que no se utilizaba para nada antes de marzo del 2020', señala.

El farmacéutico valora que fue una época muy complicada. La falta de mascarillas, buscar proveedores, comprobar las certificaciones… Sumado a los elevados precios de compra 'fue una locura', sostiene. Monteagudo cree que la clave ha sido regular el precio de las mascarillas.

Ruiz de Arbulo comenta que, debida a la falta de mascarillas, creyeron que sería 'fácil' fabricarlas. Aunque no fue así. Comenzaron una investigación de materiales, tejidos, maquinaria y cuando decidieron realizar la compra de las máquinas, las que fueron llegando poco a poco, no funcionaban. 'Era como haber comprado millones de chatarra', asegura.

Gracias al equipo de técnicos que se dedica al mantenimiento de las máquinas y que invirtieron horas y horas en arreglarlas, consiguieron arrancarlas a mediados de mayo. Toda la plantilla pasó a la sección de mascarillas y tuvieron que aprender ya que no conocían el negocio. 'Había ganas de aprender y aportar algo porque seguía faltando material sanitario', declara.

Aunque desde aquel mes de mayo la demanda de mascarillas ha ido bajando, la gerente comenta que han ido adaptando la producción a la demanda. Y aunque se haya eliminado la mascarilla en interiores, salvo algunas excepciones, no cree que vaya a eliminarse por completo. Actualmente tienen una sola línea de producción, pero asegura que 'mientras tengamos demanda, esa línea va a seguir funcionando'.