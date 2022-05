noticias Sociedad Juan Carlos Tomasi: 'El olvido tiene memoria' Publicado: 09/05/2022 11:50 (UTC+2) Última actualización: 09/05/2022 11:50 (UTC+2) Entrevistados en Radio Vitoria Gaur los fotoperiodistas Juan Carlos Tomasi y Anna Surinyach. Tomasi lleva más de 25 años en Médicos Sin Fronteras viendo la cara más cruel de la sociedad: conflictos, guerras y desastres naturales. Tras un trabajo de recopilación ha publicado ‘La memoria del olvido’ Escuchar la página Escuchar la página

Médicos Sin Fronteras cumplía 50 años el pasado 21 de diciembre. Surgía con un claro objetivo: garantizar que todas las personas tengan su derecho a recibir asistencia médica cuando la necesitan. Y a pesar de los años, continúan las guerras, conflictos y desastres naturales por lo que el objetivo de la asociación sigue siendo el mismo.

'La memoria del olvido' recoge gran parte de la historia de MSF a través de 150 fotografías que hablan de humanidad, dignidad y empatía. En Radio Vitoria Gaur Magazine hablamos con el autor Juan Carlos Tomasi y Anna Surinyach fotoperiodista.

El autor confirma que el trabajo de seleccionar las fotografías ha sido complicado y es que tuvo que ver y analizar más de 100.000 para seleccionar 150. Trata, a través de estas fotografías, acercarnos a las historias olvidadas de personas que viven bajo la amenaza de la guerra o desastres naturales que muchas veces no salen a la luz o no abren las portadas de los medios. Y es que, como declara el autor, 'el olvido no tiene memoria'

Esta tarde a las cinco ambos dialogaran en el centro cultural Ignacio Aldecoa sobre su experiencia en crisis nutricionales, desastres naturales, guerras y conflictos.