sociedad y cultura Crianza Cómo'sobrevivir'con los hijos e hijas EITB MEDIA Publicado: 17/05/2022 14:21 (UTC+2) Última actualización: 17/05/2022 14:21 (UTC+2) Lucía Galán, conocida en redes sociales como Lucía mi pediatra, presenta en Radio Vitoria Gaur su libro `La vida va de esto`, un manual de consultas y respuestas rápidas que puede ayudar en la crianza. Escuchar la página Escuchar la página

Gestionar la falta de sueño cuando nace un bebé, cómo tratar a los adolescentes, cómo hablar a tu hija cuando le viene la primera regla, cómo lograr que tu relación de pareja sobreviva a la paternidad, a la maternidad, la salud mental, hallar tiempo para el autocuidado... Son algunas de las cuestiones que Lucía Galán, conocida en redes sociales como Lucía mi pediatra, explica en `La vida va de esto`.

Con ella hablamos en Radio Vitoria Gaur de optimismo, de decepciones, ilusión, culpa y todo aquello que rodea al duro camino de la paternidad, de la maternidad.

A todas aquellas mujeres y hombres que estén a punto de convertirse en madres, en padres Galán señala: "ve despacito, no hay prisa. No quieras correr. Disfruta. Cuídate. Busca tu espacio y tu tiempo. Encuentra a tus personas refugio, a esas a las que sabes que siempre podrás volver y cuídalas. No busques explicación a todo, continúa, sigue, avanza, aprende… Te equivocarás y eso formará parte de tu aprendizaje. No pasa nada. No te culpes. No hay madres ni padres perfectos, ni hijos perfectos. No pretendas serlo. Quiérete como eres ahora y pero también cómo lo serás al ir cambiando a lo largo de los años".