noticias Salud Leire Garate Sacristan: ‘Somos médicos con vocación especialistas en personas’ EITB MEDIA Publicado: 19/05/2022 11:27 (UTC+2) Última actualización: 19/05/2022 11:27 (UTC+2) Entrevistada en Radio Vitoria Gaur Magazine Leire Garate Sacristan, portavoz de Osatzen, Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria y médica de familia en Aiaraldea. Denuncia la falta de voluntad política y critica las condiciones precarias que sufren. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Día Mundial del Médico de Familia 23:59 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Un día de celebración y reconocimiento. Desde el año 2010 la Organización Mundial de Médicos de Familia (Wonca) promueve la celebración del Día Mundial del Médico de Familia, una jornada de reconocimiento y de rendir homenaje a los médicos de cabecera y de resaltar el papel tan importante que juegan dentro de los sistemas de salud.

En Radio Vitoria Gaur Magazine reconocemos esta labor y charlamos con Leire Garate Sacristan, portavoz de Osatzen y médica de familia, sobre las condiciones laborales y la sensación de hastío que sienten. La médica critica las tan preciaras condiciones que sufren en el sector.

Garate comenta que como médicos tienen que tener en cuenta la situación en la que se encuentran ya que 'no podemos dar esa atención que nos gustaría'. Destaca, así, tres elementos importantes en la atención primaria. En primer lugar, el tiempo. La médica asegura que no hay tiempo suficiente para dedicar a todos los pacientes. En segundo lugar, el hecho de que la longitudinalidad se vea rota porque no están en un centro fijo, si no que van rotando. Y por último la accesibilidad. 'Con menos profesionales hay que atender a más pacientes', señala. Además, el poco tiempo con el que cuentan conlleva a que no puedan seguir formándose.

La médica también ha hablado de la falta de relevo generacional, algo que preocupa a muchas personas del sector. Hay más jubilaciones que médicos que se han podido formar y, cree, es algo que podría haberse planificado porque ya se sabía de antelación. Aun así, opina que, si las condiciones laborales fueran más atractivas y menos precarias, habría más gente interesada en el sector. Un sector vocacional y que se prepara para las oposiciones el próximo mes de junio. 'Somos médicos con vocación especialistas en personas', define la doctora.

Por último, pide una forma de hacer política horizontal y no vertical, que sea de abajo arriba. Reclama también una voluntad política para desarrollar una estrategia definida y un plan de puesta en marcha, es decir, 'que se lleve a cabo y no se quede en el papel'.