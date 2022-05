noticias Salud Esther Obanos: ‘La celiaquía es todavía una enfermedad banalizada’ EITB MEDIA Publicado: 27/05/2022 11:31 (UTC+2) Última actualización: 27/05/2022 11:31 (UTC+2) Entrevistadas en Radio Vitoria Gaur Magazine Esther Obanos, representante de EZEBA y Mari Jose, cocinera del colegio San Prudencio. Comentan las dificultades a las que tienen que hacer frente las personas celiacas. Escuchar la página Escuchar la página

Salir a comer con amigas o compañeros de trabajo supone un problema para muchas personas. La celiaquía es uno de los problemas de salud más conocidos y reconocidos por la población, pero hay muchas cosas que no sabemos sobre esta enfermedad. Las personas celiacas sufren intolerancia al gluten, una proteína que está presente en diferentes cereales como la cebada, el trigo, el centeno y derivados como la avena. Consumir alimentos con estos cereales les producen inflamación dañina en el intestino.

Hoy, en el marco del Día Internacional de la Enfermedad Celiaca, ponemos el punto de mira en la alimentación. Hablamos de los problemas a los que se enfrentan las y los celíacos y sus familias, el precio de los productos sin gluten y de los hitos con Esther Obanos, representante de EZEBA (Asociación de Celiacos y de sus familiares de Euskadi) y Mari Jose, cocinera del colegio San Prudencio.

EZEBA cumple 40 años desde que en 1982 una niña vitoriana se acercó a la asociación para comentar su problema. Esther Obanos recuerda que en aquel momento los pediatras desconocían lo que pasaba, 'sabían que había algo que te hacía daño, pero no sabían si era el azúcar, la leche o qué era'.

Desde entonces, la asociación se puso en marcha con el principal objetivo de que socialmente se reconociera esta enfermedad, 'aunque todavía está banalizada', lamenta. Esther Obanos: 'Uno de los hitos más importantes es la sensibilización social'.

Y es que el día a día de estas personas se vuelve complicado. Elegir dónde van a comer o cenar y que sea un bar o restaurante de confianza que les aseguren y garanticen que, además, no habrá 'contaminación cruzada'. Se trata de una tarea agotadora ya que, frecuentemente, la elección del lugar puede suponer para los compañeros un precio demasiado alto. En muchas ocasiones, optan por quedarse en casa.

Es el problema que sufren más de 6.000 personas en Euskadi. Al menos el 1% de la población del estado es celiaca, aunque el 75% de las personas celiacas no lo saben.

Otro de los problemas importantes es el elevado precio de los productos sin gluten. A diferencia de otros, estos productos tienen el 10% del IVA, a pesar de tratarse de productos de primera necesidad. Se calcula que, a nivel del estado, una persona celiaca gasta 900€ más en productos sin gluten, y en Euskadi, 1.200€ más. Obanos confirma que al tratarse de una enfermedad cada vez más conocida y reconocida, y que cada vez más personas la padecen, algunos productos han bajado su precio debido a la alta demanda. Aún así, la situación internacional de guerra y crisis y la elevación de los costes de producción está aumentando ese gasto anual.

El abaratamiento de estos productos es una de las reivindicaciones del colectivo. También reivindican una mayor sensibilización a nivel social. Algo que han ido logrando con el paso del tiempo con diferentes campañas como la que llegó al comedor del colegio San Prudencio. La cocinera, Mari Jose, comenta cómo prepara la cocina para dar de comer a los alumnos y alumnas celiacas.

Aunque, subraya la representante de EZEBA, es importante saber que no es una enfermedad solo de niños, si no de personas que crecen con ello y que 'afecta mucho más a las mujeres que a los hombres'. Es una enfermedad crónica que, aunque se controle con una dieta, no se cura.

Obanos explica también que la asociación ha realizado convenios de colaboración con los grandes supermercados para que las personas celiacas se beneficien de un descuento.

Por último, anima a todas y todos los oyentes a unirse a la marcha cicloturista que sale mañana a las once y media de la Plaza de la Provincia para apoyar al colectivo.