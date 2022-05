noticias Sociedad Joseba Zabala critica que en los bares y estancos de Vitoria-Gasteiz se venda tabaco a menores EITB MEDIA Publicado: 31/05/2022 12:34 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2022 12:34 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria Gaur Magazine Joseba Zabala, médico de salud pública y portavoz de la sociedad vasco navarra contra el tabaquismo. Critica la facilidad de acceso al tabaco en los menores y apuesta por espacios sin humo. Escuchar la página Escuchar la página

Bajo el lema 'El tabaco envenena nuestro planeta' se celebra el Día Mundial sin tabaco. Anteriormente, el foco en este día se ha puesto en los problemas que el tabaco causa en el fumador y en su alrededor. Este año la mirada está puesta en el medio ambiente y en el impacto que esta industria causa en la naturaleza.

¿Debemos fumar en la calle, en las terrazas, en las playas o en los parques? Hablamos de ello en Radio Vitoria Gaur Magazine con Joseba Zabala, médico de salud pública y portavoz de la sociedad vasco navarra contra el tabaquismo. El médico critica la facilidad de acceso que los y las jóvenes vascas tienen a este producto y apuesta por espacios sin humo.

Fumar es la primera causa de muerte evitable en el mundo. El tabaco es un producto que mata a la mitad de las personas que lo consumen. Aún así, fumamos de una manera bastante normalizada y es que 1 de cada 4 vascos o vascas fuma. Zabala apuesta por una desnormalización del producto, por dejar de comercializarlo, como dice, están haciendo en muchos países como Francia, Reino Unido o Nueva Zelanda, entre otros.

Critica la facilidad que los y las jóvenes menores vascas tienen a la hora de comprar tabaco. Y es que, comenta, los jóvenes comienzan a fumar sobre los 13 años. Si empiezan a fumar en tan temprana edad, es porque alguien les vende tabaco. El médico reconoce que los 'bares y estancos de Vitoria-Gasteiz están vendiendo tabaco a menores de edad', a pesar de la prohibición.

Este año, el foco está puesto en el impacto medio ambiental. Y es que nuestras calles están llenas de colillas que no se retiran. El portavoz especifica que de los 5,6 billones de cigarrillos que se fabrican en el mundo, dos terceras partes se quedan en el suelo. Concretamente, en Euskal Herria, alrededor de 7 millones de colillas permanecen en el suelo. Zabala recuerda a las personas fumadoras que las colillas 'no son algodón, es acetato de celulosa', es decir, un plástico de un solo uso. Y se queja de que la directiva de plásticos de un solo uso ha considerado que no se deben fabricar vasos, tenedores ni cuchillos de plástico, sin embargo, 'no ha tenido coraje de meterse con los plásticos de un solo uso de las colillas'.

Es por eso que el portavoz apuesta por playas sin humos. Por que la colilla que se tira en la playa, no se queda en la arena. Acaba en el mar, se la comen las especies marinas y acaba en nuestro plato. Cree que debería crearse una norma 'homogénea y generalizada' para prohibir fumar en las playas. Comenta el caso de Barcelona, donde se sanciona por fumar en las playas de la ciudad y compara el caso con las recomendaciones del País Vasco. Y es que, aunque Euskadi teje una red de espacios libres de humo que ya cuenta con más de 140 zonas sin tabaco, entre ellas, 16 playas, son meras recomendaciones.

También confía en que llegará el día en el que 'podamos sentarnos en una terraza y tomar un café sin que nadie te heche el humo'. Por eso, dice, 'es más eficaz una norma generalizada que 10.000 consejos'.