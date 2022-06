noticias Alimentación Puy Portillo: 'En verano hay que hacer especial hincapié a las claves de seguridad alimentaria' EITB MEDIA Publicado: 07/06/2022 13:19 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 13:19 (UTC+2) En Radio Vitoria Gaur Magazine hemos hablado de la importancia que tienen los alimentos en nuestras vidas. Se celebra el día de la inocuidad de los alimentos y Puy Portillo y Gurutze Ocio nos dan claves de seguridad alimenticia. Escuchar la página Escuchar la página

Bajo el lema 'Alimentos inocuos, mejor salud', se celebra el Día de la Inocuidad de los Alimentos, es decir, la ausencia de peligro en los alimentos que puedan dañar la salud de las consumidoras y consumidores. Una jornada que invita a reflexionar sobre las cadenas de suministros de alimentos y sobre cómo evitar que residuos químicos y otras sustancias nocivas y peligrosas acaben en nuestros platos.

Somos lo que comemos. Y en Radio Vitoria Gaur Magazine charlamos con Puy Portillo, quien lidera el grupo de Investigación Nutrición y Obesidad del departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la UPV/EHU, miembro del comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y miembro también de Ciberobn, Instituto de Salud de Carlos III. y Gurutze Ocio, jefa de la unidad sanitaria y de consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre claves de seguridad alimentaria y alertas.

Y es que los alimentos pueden no ser inocuos. Como afirma Portillo, podemos tener riesgos desde el punto de vista nutricional por consumir mayores cantidades de las aconsejadas y desde el punto de vista tóxico, por consumir alimentos no manipulados adecuadamente. Pone como ejemplo el pescado azul que contiene un alto nivel de mercurio y materiales pesados que son tóxicos. Es por eso, que es importante estar pendiente de las normativas que se sacan y estar atentos, sobre todo, los colectivos especialmente vulnerables.

La investigadora nos da unas claves de seguridad alimentaria como, por ejemplo, no lavar los huevos cuando se vayan a almacenar 'porque puede desaparecer la película protectora y pueden entrar contaminantes al interior a través de los poros'; a la hora de descongelar los alimentos, aconseja descongelarlos en el frigorífico y no en la encimera; aconseja también no mezclar los utensilios de cocina con alimentos crudos y cocinados y guardar en el frigorífico los alimentos cocinados que no vayamos a consumir inmediatamente. Son pautas para seguir en casa, ya que el 50% de las intoxicaciones se producen en este entorno.

Portillo habla también de la importancia de las etiquetas. Acepta que cada vez es mayor la preocupación de las consumidoras y consumidores en saber qué es lo que se llevan a la boca, pero cree que 'el porcentaje de personas que leen las etiquetas es menor del que sería deseable'. Opina que uno de los motivos puede ser que no siempre el etiquetado es comprensible para cualquier persona y que para ello sería importante formar a la población en cuanto a información de las etiquetas.

En cuanto a la procedencia de los alimentos, la investigadora cree que cada vez más personas apuestan por alimentación sostenible, por el alimento de proximidad. No significa que el alimento sea más sano, si no que es más cercano. Crítica la gestión del Gobierno en la última crisis con la guerra de Ucrania y pide conciencia para que el 80% del consumo de un producto específico no venga de un solo país.

Gurutze Ocio, sin embargo, tranquiliza a la ciudadanía explicando los controles exhaustivos que se llevan a cabo y comenta algunas de las deficiencias en Vitoria-Gasteiz. El año 2019 fue un año llamativo en cuanto a sanciones ya que se sancionaron 7 establecimientos y cesaron 2. Ocio explica que hay una serie de requisitos y que, aunque sea imposible cumplirlos todos, hay unos más críticos que de no cumplirse conllevan sanciones, medidas cautelares e incluso el cierre del establecimiento. Esos requísitos críticos son la deficiencia de higiene muy notoria, el trabajo con productos no autorizados y que el establecimiento no tenga las instalaciones adecuadas para la actividad.

Por último, amabas nos recuerdan que se acercan los meses de calor y que en verano hay que hacer especial hincapié en seguir las pautas anteriormente mencionadas. Añaden también la importancia de lavar las frutas que nos comemos con la piel como el albaricoque.