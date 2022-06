noticias Cultura Fernando Marín: ‘Kaldearte lleva las artes de calle a su entorno natural’ EITB MEDIA Publicado: 10/06/2022 11:55 (UTC+2) Última actualización: 10/06/2022 11:55 (UTC+2) Las calles de Vitoria-Gasteiz se llenan de música, teatro, danza, humor… Comienza Kaldearte, la muestra internacional de artes de calle de la mano de 30 compañías y con un total de 56 representaciones. Fernado Marin, técnico municipal, anima a todos los vecinos y vecinas a salir a las calles. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Fernado Marín 32:09 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Tras dos años de restricciones, el festival de artes de calle Kaldearte regresa a Vitoria-Gasteiz. La Plaza de la Virgen Blanca, la Florida, Las Plazas de los Fueros y del Arca, el Casco Histórico, la Plaza de Santa Bárbara y el Museo Artium o el paseo de la música son los lugares elegidos para esta decimosexta edición que nos acerca al verano. Cuenta con un total de 56 representaciones de la mano de 30 compañías locales y estatales.

En Radio Vitoria Gaur Magazine charlamos con Fernado Marín, técnico municipal, que anima a todos los vecinos y vecinas de la comunidad a salir a la calle y a disfrutar de los grandes espectáculos. Y es que, 'Kaldearte lleva las artes de calle a su entorno natural', a la calle.

Comenta, además, que Vitoria-Gasteiz es una 'gozada para el teatro de calle'. Ya que en la ciudad alavesa hay una gran tradición artística de teatro y cultura de calle. Una ciudad que cuenta con un público 'espectacular' que llena todos los espectáculos del festival. Y no solo eso, se trata también de un público activo, que entiende y que están 'acostumbrados a ver teatro'.

Pero ver 56 espectáculos en un fin de semana es imposible. Y no porque no queramos, si no porque la programación misma lo impide. El técnico asegura que hay espectáculos que se solapan con la 'idea de que la gente se reparta'.

También hemos hablado en Radio Vitoria con Zuriñe Benavente, de Altraste danza, que nos invita a viajar desde lo absurdo y lo grotesco al ritmo de un pez en su bici con 'Como pez en bicicleta'. La artista comenta que representa a 'un personaje que busca sentirse especial a los ojos de los demás'.

Y Manolo Alcántara, artista de circo contemporáneo, malabarista, funambulista, monociclista, manipulador de objetos y director de escena español nos deleita con 'Maña'.

Fernado Marin nos recomienda, entre otros, asistir al espectáculo inaugural de la mano de Deabru Beltzak y Hortzmuga Teatro con una ópera rock con pirotecnia. Esta noche a las diez en la Plaza de los Fueros.