Joseba Aguinagalde: ‘La chavalería tendría que ligar en euskera’

Bajo el lema '8. Alaba' este domingo se celebra una nueva edición del Araba Euskaraz en las campas de Olarizu. El lema, alude al condado de Treviño, donde se ubica Argantzon ikastola como octavo miembro de la cuadrilla de ikastolas alavesas. En 1981, hace 40 años, se celebraba por primera vez Araba Euskaraz bajo el lema 'Arabako 7 kuadrilak euskararen alde'. Este año se ha querido recordar que las 7 cuadrillas ahora son 8 y que Treviño es la octava hija de Araba.

Productos artesanos, conciertos, payasos, pintxos, bocadillos, bebidas… Las campas de Olarizu acoge un año más el Araba Euskeraz, pero este año dejando atrás las restricciones de la pandemia. Un evento que se prepara durante todo el año y que son el resultado de todo ese trabajo. En Radio Vitoria Gaur Magazine charlamos con Joseba Aguinagalde, director de ikastolen elkartea y uno de los organizadores de Araba Euskaraz.

Una fiesta colectiva, que se prepara desde el voluntariado y la ilusión de todos los profesores, padres y madres de las ikastolas de Álava. 'Un Araba Euskaraz se hace en auzolan', remarca el director. Y es que, sin ese compromiso de la comunidad, sería imposible organizar un evento así. Un evento que ha ido evolucionando con los años. Lo que al principio se trataba más de una fiesta familiar, hoy en día, 40 años después, se ha convertido en una cita muy importante para los euskaldunas. 'Buscamos ofertar actividades culturales participativas para que los niños, niñas y toda la gente puedan participar activamente', declara Aguinagalde.

Pero no solo la fiesta, el euskera también ha evolucionado en estos 40 años y lo ha hecho muy positivamente en Álava. Y es que, Vitoria-Gasteiz es la segunda ciudad, después de Donostia, donde más euskera se habla. Aún así, Araba Euskaraz se sigue celebrando con el reto de hacer un mayor uso del idioma. El director comenta que no se logra nada si después de un evento así, las personas siguen sin utilizar el euskera en su día a día. Porque el euskera no es un idioma que debe quedarse en el ámbito escolar o educativo. El euskera debe ampliarse al ocio, a las quedadas con familiares o amigos. 'La juventud tiene que usar el euskera como disfrute y no como obligación o imposición', aconseja Aguinagalde, a lo que añade que 'la chavalería tendría que ligar en euskera'.

Comentaba así, que a parte del trabajo institucional cada persona debe tomarse un compromiso personal con el euskera. 'Es triste que, si se juntan 8 chavales en cuadrilla, con que una persona no sepa o no tenga suficiente conocimiento para comunicarse en euskera, enseguida se pasen al castellano', se lamenta.

La fiesta, además de luchar por el uso del euskera, busca recaudar fondos, en este caso, para la ikastola de Argantzon, de La Puebla de Arganzón. Un pueblo donde el Gobierno de Castilla y León cerró el colegio público y vieron la posibilidad de abrir una ikastola de educación infantil. Una ikastola que comenzó con 11 niños y niñas y que hoy cuenta ya con más de 70.