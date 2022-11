Radio Vitoria Gaur El Contrapunto Menos de una semana para la primera Copa del Mundo organizado, por primera vez, en un país del medio oriente EITB MEDIA Publicado: 14/11/2022 13:52 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2022 13:52 (UTC+1) A punto de comenzar el mundial de futbol 2022, El Contrapunto recoge las declaraciones de personalidades del mundo del futbol que se muestran abiertamente en contra de que esta Copa del Mundo se celebre en el emirato de Qatar Escuchar la página Escuchar la página

El domingo, 20 de noviembre arranca la Copa del Mundo de futbol 2022. Lo hace, por primera vez, en un país del medio oriente y lo hace, además, en un lugar donde no hay ninguna tradición futbolera. Desde que fuera nombrada sede del mundial, hace 12 años, Qatar se ha empeñado en construir, entre otros, 8 estadios de futbol. Un país con una dimensión similar a la región de Murcia ha tenido, según una investigación llevada a cabo por la cadena CNN, 6.500 fallecidos en las labores de construcción de los edificios para el mundial. Además, han asegurado abiertamente que los homosexuales no son bienvenidos y las mujeres, no pueden dar un paso sin el permiso o tutela de un padre, hermano o marido. Quedarse embarazada fuera del matrimonio está penado con la cárcel y la violencia de género no está tipificada en el código penal. Es en este país, en Qatar, por primera vez en Oriente Medio donde se va a celebrar el mundial de futbol 2022.