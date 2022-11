Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil 40 comercios de Vitoria-Gasteiz recupera el encuentro vecinal y combate la soledad no deseada EITB MEDIA Publicado: 15/11/2022 12:35 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2022 12:35 (UTC+1) "Conversaciones cuidadoras" es un proyecto impulsado por Gasteiz On y la Asociación "Vivir con voz propia" que ha implicado a los comercios alaveses. Se ofrece un espacio donde se combate la soledad no deseada a través del cuidado compartido Escuchar la página Escuchar la página

'Conversaciones cuidadoras' es un proyecto impulsado por Gasteiz On y la Asociación 'Vivir con voz propia' y que ha implicado a 40 tiendas locales de la capital alavesa. Radio Vitoria se ha trasladado hasta "Clean Up Bio" en la calle Gorbea. En este establecimiento de productos ecológicos, su propietaria Natalia Fuente ofrece un desayuno el tercer martes de cada mes. En él, personas de diferentes edades y orígenes se juntan y comparten su tiempo y sus experiencias y combaten así la soledad no deseada. Algunas de las personas que han participado en esta iniciativa destacan que "se vuelve a las raíces. A eso de sentarte y escuchar. A las conversaciones sin pantallas ni redes sociales. Al encuentro vecinal". Las organizadoras de esta iniciativa aseguran que es la manerade "humanizar la sociedad y la calle".