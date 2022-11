lo de flores

'Dilemas' Capítulo 10

22/11/2022

¿Qué hacer cuando físicamente te pareces mucho a Franco? ¿Aliño la comida con una planta aromática que ha traído mi sobrino y me hace volar un poco? Me he tragado el anillo de compromiso que estaba en la copa de champán... ¿Opciones?

