entrevista del día Entrevista 'A la derecha se le llena la boca hablando de España pero cuando no la gobierna no le importa darle fuego' EITB MEDIA Publicado: 25/11/2022 09:35 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2022 09:35 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, Denis Itxaso, delegado del Gobierno español en Euskadi, se ha mostrado muy crítico con la derecha española a la que ha acusado de estar 'secuestrada por un extremismo incendiario'.

El delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, ha expresado su satisfacción con la aprobación, por una amplia mayoría, del proyecto de presupuestos generales del Estado. 'Son los terceros presupuestos aprobados de manera consecutiva, los que cambian de raíz la manera de abordar una crisis y los que identifican el rumbo del gobierno, protegiendo a las clases medias', ha señalado en una entrevista en Radio Vitoria.

Itxaso ha criticado duramente al PP y a VOX. 'Tenemos a una derecha que se le llena la boca hablando de España pero cuando no la gobierna no le importa darle fuego. Uno puede estar invocando la palabra España y levantando grandes banderas, pero no tiene un pase, porque lo que España necesita para su cohesión y su estabilidad son presupuestos, medidas sociales y apoyo a la clase media. Si además puedes desinflamar a través del dialogo los debates de encaje territorial pues mejor'

Según el delegado del Gobierno español en Euskadi ´la derecha está secuestrada por un extremismo incendiario. No es casual. Es un deliberado propósito de hacer ver que el país necesita orden y cuando la derecha dice que necesitamos orden ya sabemos a qué se refiere'.