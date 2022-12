café de las 10 Gestión de las emociones ¿Por qué enfermamos cuando cogemos vacaciones o nos jubilamos? EITB MEDIA Publicado: 21/12/2022 14:40 (UTC+1) Última actualización: 21/12/2022 14:40 (UTC+1) Es frecuente que vayamos a demasiada velocidad, a muchas revoluciones o que no podamos resolverlo todo o que no sabemos parar. Aguantamos y aguantamos y luego el cuerpo, cuando aflojamos, nos pasa factura Escuchar la página Escuchar la página

"Todo el año anhelando las vacaciones y, cuando llegan, voy y me pongo mala". Casi todos conocemos a alguien que se identifica con esta frase. Personas que se pasan los primeros días de descanso enfermos, incluso en la cama. O personas que se jubilan y enferman.

Algunos profesionales de la salud afirman que hay razones biológicas, psicológicas, sociales y familiares que propician el sentirse mal en vacaciones, o cuando nos llega la jubilación. Si no es fiebre es dolor de cabeza, y si no un virus intestinal, o mal humor, un cansancio y una apatía descomunales. Y no una vez, sino cada año. Ahora que es probable que haya personas que nos escuchan que están de vacaciones nos surge la duda: ¿por qué ocurre esto? Se lo preguntamos a Eva Pereda, profesora de la escuela de enfermería de Vitoria-Gasteiz y Doctora en psicología, y a Jone Galdós. Ella estudió el grado de psicología, ahora cursa un máster en psicología general sanitaria y su trabajo de fin de máster está relacionado con la regulación emocional.