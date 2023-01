café de las 10 Actualidad Los vascos desperdiciamos alrededor de 142 kilos de alimentos por persona al año EITB MEDIA Publicado: 11/01/2023 14:44 (UTC+1) Última actualización: 11/01/2023 14:44 (UTC+1) Son datos dados por Elika, Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria. Unos datos a los que pretenden dar la vuelta, para así acabar con una mala práctica que supone el despilfarro de miles de alimentos Escuchar la página Escuchar la página

Son 142 kilos por persona y año, de los cuales cerca de 40 kilos son perfectamente comestibles. Entre ellos se encuentran sobras que se tiran al acabar el plato, productos que retiramos de nuestra nevera porque nos hemos despistado con la fecha de caducidad o botes abiertos que se pasan sin haberlos terminado.

Al contrario de lo que puede creerse, es en los hogares donde más alimento se desperdicia, llegando a casi la mitad del total de todo Euskadi. Le siguen los establecimientos de restauración como puede ser la hostelería o los catering.

Elika, la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria quiere acabar con este despilfarro. Su presidenta Arantza Madariaga nos da algunos trucos para evitarlo, como pueden ser recetas para aprovechar comida que se encuentran en la web de Elika, o cocinar de más, siempre que se congele y racione de manera razonable.

También son varios los establecimientos de alimentos que ofrecen lotes más baratos vía aplicaciones móviles y así lograr salvar entre 20 y 25 pedidos al día. Con ellos también hablamos en Radio Vitoria Gaur. Otra manera de no desperdiciar alimentos frescos como verdura o fruta, que pueden comprarse en pequeños lotes al precio de 2,99 euros en aplicaciones móviles como To Good to go o Encantado de Comerte.