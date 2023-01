Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil La Puck, el cine más pequeño del mundo, llega a Vitoria-Gasteiz EITB MEDIA Publicado: 26/01/2023 13:28 (UTC+1) Última actualización: 26/01/2023 14:13 (UTC+1) Es un proyecto catalán que nació hace 12 años. Con el objetivo de acercar los cortometrajes de animación de autor al público general, se habilitó una caravana para crear el cine más pequeño del mundo. Estará hasta el viernes 27 en Vitoria-Gasteiz Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 3 La Puck, el cine más pequeño del mundo

La Puck, el cine más pequeño del mundo

La Puck, el cine más pequeño del mundo Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El cine más pequeño del mundo se llama La Puck y tiene 12 años. Se trata de una caravana -con medio siglo de vida- que ha sido reformada y habilitada para que albergue el cine más pequeño del mundo. Un cine cuyo aforo se limita a 7 personas y que no se sentará en butacas, lo hará en troncos de madera. Y es que la decoración del exterior y del interior de la caravana nos llevan a imaginar un mundo de sueños, al estilo de "Alicia en el País de las Maravillas". En este cine se proyectan cortometrajes de animación de autor. Cada dos años se realiza un programa concreto de proyecciones, este año se trata de "Nobody is Normal", 'todo el mundo es normal'

La Puck, el cine más pequeño del mundo, estará hasta este viernes en la capital gasteiztarra: por la mañanas de 10:00 a 13:00 en Betoño, en la escuela de arte y diseño Idarte y por las tardes, de 17:00 a 19:00 en la Plaza de los Fueros.