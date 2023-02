entrevista del día Entrevista ‘Después de ocho años como portavoz del PNV en Juntas Generales es momento de dejar paso a otras personas’ EITB MEDIA Publicado: 07/02/2023 09:37 (UTC+1) Última actualización: 07/02/2023 09:37 (UTC+1) Entrevistada en Radio Vitoria, Izaskun Moyua, portavoz del PNV en JJGG de Álava, avanza que no seguirá en la institución la próxima legislatura. En su balance de los últimos cuatro años ha cargado contra los grupos de la oposición, de los que, asegura, han preferido el ruido político a los acuerdos. Escuchar la página Escuchar la página

'No estoy en la lista para las Juntas Generales de Araba para la próxima legislatura'. Con esta frase Izaskun Moyua ha avanzado en Radio Vitoria que deja su cargo en el legislativo alavés.

'He estado 8 años como portavoz del PNV en las JJGG y no tengo más que agradecimiento al partido y a los compañeros. 8 años ya está bien. Es tiempo de otras personas. Es bueno dejar paso a otras personas de otra generación. Voy a estar siempre ahí, pero es momento en que en las JJGG entre savia nueva', ha explicado.

Sobre si continuará o no en la política, la actual portavoz del PNV en Juntas Generales deja esa cuestión abierta. 'La etapa política a un animal político como yo nunca se le acaba. Me he pasado toda la vida dedicada a mi pueblo, a mi gente y creo que tengo que estar ahí. Otra cosa es que esté en primera línea', asegura.

Izaskun Moyua ha puesto en valor lo que ha denominado como 'gran acuerdo' entre PNV y PSE que les garantizaba la mayoría absoluta en la Cámara alavesa y ha cargado contra los grupos de la oposición.

'La oposición se ha tirado toda la legislatura con el mantra de que con la mayoría absoluta no se han llegado a acuerdos y eso no es cierto. Hemos alcanzado pactos en materias de políticas sociales, sociosanitarias, hemos llegado a muchos acuerdos en muchos temas. Hemos tenido una actitud de llegar a acuerdos con la oposición muchas veces y no ha sido reconocido. Ese ruido político que la oposición ha llevado en una legislatura muy complicada no ha sido de recibo y creo que la oposición no ha estado a la altura', sentencia.