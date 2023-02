café de las 10 Actualidad ¿Cómo es la sexualidad de las personas con diversidad funcional? EITB MEDIA Publicado: 21/02/2023 15:21 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2023 16:43 (UTC+1) En Radio Vitoria hablamos con el actor guipuzcoano Telmo Irureta, Goya al Mejor Actor Revelación y con Igor Navarro, sexólogo y trabajador social Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Telmo Irureta 29:23 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Siguen existiendo mitos sobre la sexualidad de las personas con diversidad funcional o discapacidad. Y también, probablemente desconocimiento. hay quien considera que no tienen sexualidad, son asexuadas o no les interesa la sexualidad, que son personas que no tienen atractivo y no pueden producir placer, no pueden tener pareja.

Hay mitos que rodean a estas personas. A menudo se confunde sexualidad con relaciones sexuales y estas con penetración, pero hay muchas más prácticas erótico-afectivas. En Radio Vitoria Gaur preguntamos cómo lo viven dos hombres jóvenes que viven pegados a una silla de ruedas. Hablamos con el actor guipuzcoano Telmo Irureta, Goya al Mejor Actor Revelación y con Igor Navarro, sexólogo y trabajador social.

Esta tarde, Irureta va a estar en Vitoria-Gasteiz en la 39 Semana de Cine Vasco. A las 19:30 h en Dendaraba se va a proyectar la película 'La consagración de la primavera' de Fernando Franco y protagonizada por Valeria Sorolla, Telmo Irureta y Emma Suárez, entre otros.