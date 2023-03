Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil "No se invierte en salud mental. Hacen falta más psicólogos y reducir las listas de espera" EITB MEDIA Publicado: 30/03/2023 14:00 (UTC+2) Última actualización: 30/03/2023 14:10 (UTC+2) En el Día Mundial del Trastorno Bipolar, Mila Manzanal presidenta de la asociación territorial de Trastorno Bipolar y Depresión 'Orekabide' destaca que muchos de los y las pacientes se ven obligados a acudir a la sanidad privada. Escuchar la página Escuchar la página

La asociación territorioal de Trastorno Bipolar y Depresión 'Orekabide' va a celebrar una concentración a las 19:00 en la plaza de la Virgen Blanca. En el Día Mundial del Trastorno Bipolar los asociados a Orekabide han destacado que, todavía, esta enfermerdad que afecta a la salud mental, está estigmatizada. "Hay muchos tabúes y miedo. Miedo a la enfermedad mental y a lo desconocido. Este tipo de trastorno produce rechazo" ha destacado Helena García vicepresidenta de la asociación que padece trastorno bipolar. Se trata de una enfermedad crónica que alterna episodios maníacos (vitalidad excepcionalmente alta, euforia y actividad excesiva, optimismo) con episodios depresivos. Es dificil su diagnóstico si no se presentan brotes maníacos y el tratamiento farmácologico suele ir acompañado de terapia psicológica y de habitos de vida saludables.Sin embargo, Mila Manzanal presidenta de Orekabide recalca que "el departamento de Salud y Osakidetza tienen herramientas para hacer frente a esta enfermedad y diagnosticarla, pero no inviernten en salud mental". Y es que para Manzanal, es necesario que aumente el número de psicólogos y se reduzcan las listas de espera, "de no ser así -señala- hay que ir a la sanidad privada y muchos y muchas no se lo pueden permitir".