café de las 10 Sanidad Amplio seguimiento de la huelga en los centros sanitarios de la zona rural alavesa EITB MEDIA Publicado: 27/04/2023 14:53 (UTC+2) Última actualización: 27/04/2023 15:36 (UTC+2) El personal sanitario y administrativo ha salido a mostrar su malestar y a protestar por la actual situación de Osakidetza y para que se mantenga la calidad de la atención asistencial en el territorio

Jornada de huelga hoy en los centros sanitarios de la zona rural alavesa. Los trabajadores y trabajadoras alertan de que la atención de cercanía está en peligro por la imposición de un nuevo modelo.

Osakidetza, a través de un comunicado, asegura estar ampliando su personal en la zona rural alavesa. La plantilla, sin embargo, subraya que no se realizan nuevas incorporaciones, si no que se trata de la estabilización de personal que ya estaba trabajando. Personal al que, denuncian, no permiten cubrir ausencias. Nos lo han contado en Radio Vitoria Mertxe Larrimbe, enfermera en Espejo, Mati Iturralde, médica en Zuia y un administrativo.

Una situación que consideran muy grave. La plantilla demanda mantener sus condiciones laborales y evitar que la ciudadanía tenga falta de atención, de seguimiento y diagnósticos tardíos que supongan un grave problema para la salud.