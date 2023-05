café de las 10 Días de los Museos ¿Qué secretos y curiosidades albergan en su interior algunos de nuestros museos? EITBMEDIA Publicado: 18/05/2023 14:03 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2023 14:03 (UTC+2) En Radio Vitoria os acercamos a visitar los fondos del Museo de Ciencias Naturales y al Museo Vasco de Arte Contemporáneo, para interesarnos por la compra de obras de arte. Además, la unidad móvil se traslada al Servicio Foral de Restauración Escuchar la página Escuchar la página

Lo que encontramos en los museos nos gusta, nos emociona, a veces no le encontramos sentido, no nos parece arte o nos fascina. Hay cosas que pasan en los museos que no dejan de sorprendernos.

Recordamos algunos ejemplos. En el 2004, una de las señoras de la limpieza del Tate Britain dedujo que alguien, en un acto vandálico, había dejado una bolsa de basura al lado de una obra muy valiosa. Hizo lo que se suponía que tenía que hacer y la tiró a un contenedor, sin saber que estaba destrozando una composición consistente en una mesa, un mural corroído con pintura ácida y sacos con cartones y periódicos. En el 2001, en una exposición en Londres, el personal de la limpieza barrió por completo una obra de Damien Hirst consistente en botellas vacías, colillas, botes de pintura, cajetillas… todo ello por valor de 150.000 dólares. Son solo algunos ejemplos pero hay muchos más. Hoy en el Día Internacional de los Museos nos preguntamos, ¿qué secretos y curiosidades albergan en su interior algunos de nuestros museos?

En Radio Vitoria Gaur nos acercamos a visitar el Museo de Ciencias Naturales con su Director, Jesús Alonso y vemos los fondos de este centro. Además, le preguntamos a Enrique Martínez Goikoetxea, conservador del Museo Vasco de Arte contemporáneo, por la compra de obras de arte. Además, la unidad móvil se traslada al Servicio Foral de Restauración.