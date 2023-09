universo sapiens Alimentación 'La población con predisposición a padecer piedras en el riñón no debe tomar oxalatos' EITB MEDIA Publicado: 28/09/2023 12:47 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2023 12:47 (UTC+2) El dietista y nutricionista Aitor Sánchez rompe el mito actual de que alimentos como espinacas, patatas o frambuesas son nefastos para la salud por su cantidad de oxalatos. Reitera, eso sí, que es perjudicial para las personas propensas a padecer cálculo renal Escuchar la página Escuchar la página

Hace unos días se ha publicado en el estado el libro 'Superalimentos tóxicos', escrito por Sally K. Norton, una licenciada en nutrición, con máster en Dirección de Salud Pública. Una de las primeras cuestiones que dice ene este libro es que alimentos saludables como las espinacas, patatas o frambuesas contienen de forma natural 'cantidades ingentes' de una toxina ignorada, el oxalato. Según Norton, consumir estos alimentos es 'nefasto' para la salud.

Pues bien, para el dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario Aitor Sánchez una 'afirmación tan contundente' como esa es un 'auténtico disparate'. Asegura que no hay alertas científicas, ni siquiera hay sospechas de lo que dice la autora Norton. Sin embargo, advierte de que el oxalato es un antinutriente, 'no muy simpático' añade, que no es beneficiosa para la población que tiene predisposición a padecer cálculo renal o piedras en el riñón.

Aitor Sánchez vuelve a Radio Vitoria con el objetivo claro de romper mitos falsos sobre alimentación.