entrevista del día Política 'A los vascos no nos conviene nunca un modelo de izquierdas, porque el sistema socialista es clientelar' EITB MEDIA Publicado: 10/11/2023 09:21 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2023 09:21 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, Javier De Andrés, presidente del Partido Popular vasco, considera que 'la deriva del PNV hacia esa órbita de izquierdas nos está causando un daño importante' y trabajará por transmitir a la sociedad que otro modelo económico es posible.

'Quiero que mi equipo esté preparado para presentar un discurso alternativo al modelo económico al que estamos viviendo'. Es la declaración de intenciones que ha expresado en Radio Vitoria el recién nombrado presidente del Partido Popular vasco.

El alavés Javier De Andrés asegura que 'la deriva del PNV hacia esa órbita de izquierdas nos está causando un daño importante. A los vascos no nos conviene nunca un modelo de izquierdas. No es compatible con nuestra buena marcha, porque nuestro sistema económico se basa en el esfuerzo, el mérito y en el trabajo y el sistema socialista es clientelar, de subvención, no es de estímulo y de creación de trabajo'.

Con respecto a las manifestaciones que se están llevando a cabo frente a las sedes del PSOE considera que no es el lugar adecuado. 'Hay espacios que respetar. Ha habido unos cuantos ultras que se ponen a montar el lio, pero una mayoría ha pretendido hacerlo de forma pacífica. Es parte del derecho de manifestación', afirma tras hacer un llamamiento a la concentración que ha convocado su partido (PP) en domingo a las 12h en la plaza de Correos contra la Amnistía.