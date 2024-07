lo de flores

Humor

Juanito manda a Saturno su 'hip-hop'

EITB MEDIA

Publicado: 23/07/2024 11:16 (UTC+2) Última actualización: 23/07/2024 11:16 (UTC+2)

Si la NASA envía uno de la rapera Missy Elliot a Venus, el montañero vitoriano no va a ser menos. Juanito is in da house.

muyinteresante eitb 4:53 min