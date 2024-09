el combinado

'El contrato de consentimiento sexual de los futbolistas no vale para nada'

Publicado: 13/09/2024 13:53 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2024 13:53 (UTC+2)

La abogada especialista en igualdad, Cecilia Piris, recalca que el contrato no es legal y que 'el consentimiento firmado de antemano' no tienen ninguna validez. Los combineros Mikel Resa y Claudia Ugarte añade, a su vez, que 'será una herramienta de coacción para no denunciar'.

