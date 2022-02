03/02/2022 09:28 Entrevistas Entrevista Lakuntza (ELA): ‘Los partidos de la derecha económica van a avalar la reforma laboral; es un despropósito’ EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza considera que el Gobierno español ha mentido y no ha derogado como prometió la reforma laboral. Sostiene que, lo que hoy se aprobará, es solo un maquillaje de la reforma laboral de Rajoy. Escuchar la página Escuchar la página

Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha realizado en Radio Vitoria una lectura muy crítica de reforma laboral que esta tarde se aprobará en el Congreso.

'Hay que destacar el pobre contenido de esta reforma. Es una 'reformilla' y un intento de maquillar las reformas de Zapatero y Rajoy. Lo que ha pasado es muy grave. La izquierda española ha renunciado a ejercer su programa de derogar íntegramente la reforma laboral. Además, nos han mentido. Entre otras, la ministra Yolanda Díaz, que repetía que iban a derogar', ha señalado Lakuntza.

Para el secretario general del sindicato ELA, 'se ha dejado en manos de la patronal el contenido de la reforma. Los partidos de la derecha económica van a avalar la reforma laboral. Es un despropósito'.

Según Lakuntza, 'Sánchez tenía alternativa: cumplir el programa político. La derecha cumple su programa y la izquierda no. La ministra Yolanda Díaz tiene muy poco crédito. No cumplen su palabra y nos miente. El gobierno no ha querido confrontar con la patronal y han dejado la reforma en manos de la patronal'.