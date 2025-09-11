Sala de prensa FICCIÓN EITB grabará la serie "Pensión Incompleta" junto a 3Cat y TVG EITB Media Publicado: 11/09/2025 17:23 (UTC+2) Última actualización: 11/09/2025 17:23 (UTC+2) Representantes de las tres televisiones y de la productora Voz Audiovisual presentaron el proyecto en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. También participaron los actores Ane Gabarain y Joseba Apaolaza. Foto de la presentación de la serie "Pensión Incompleta" en el FesTVal Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITBk "Pensión Incompleta" telesaila grabatuko du 3Cat eta TVG telebistekin batera

El pasado viernes, 5 de septiembre, se presentó en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz "Pension Incompleta", un proyecto de ficción inédito en el panorama audiovisual estatal. Se trata de la primera serie grabada en las cuatro lenguas oficiales del Estado, en la que conviven gallego, euskera, catalán y castellano como lenguas originales de producción. Es una coproducción de EITB, 3CAT, TVG y la productora gallega Voz Audiovisual, que se grabará en localizaciones reales de Galicia, Euskadi y Catalunya.

La serie tiene como punto de partida a un grupo de aparentemente entrañables viajeros del IMSERSO que de la noche a la mañana se convierten en los principales sospechosos de la desaparición de obras de arte. Entre el elenco de actores y actrices están Ane Gabarain y Joseba Apaolaza. Será una serie coral, para todos los públicos y llegará a las pantallas de estos tres territorios en 2026.

La producción se desarrollará como una road movie, sobre una estructura de guión compartida, que reúne a profesionales de Galicia, Euskadi y Catalunya, aportando miradas diversas, sensibilidad local y vocación integradora. Además de poner en valor las culturas propias y la riqueza idiomática como motores narrativos, tendrá un impacto directo en la valorización del patrimonio cultural, artístico y paisajístico de las tres comunidades.

"Pensión Incompleta" constituye una apuesta estratégica por la innovación en formatos de coproducción pública, con una estructura abierta a futuras extensiones de colaboración. No se trata sólo de un contenido de entretenimiento, sino de un paso firme hacia una mayor cooperación cultural e industrial entre televisiones autonómicas con vocación de servicio público.