Sala de prensa EITB Taldea EITB colabora un año más con el festival OPEN Bio y las iniciativas solidarias de la fundación WOP EITB Media Publicado: 03/10/2025 14:37 (UTC+2) Última actualización: 03/10/2025 14:37 (UTC+2) En el marco de la novena edición del festival OPEN Bio se abrirán las puertas de la sede de EITB en Bilbao el sábado y el domingo en este horario: 10:00-12:00 eta 16:00-18:00. Las fotos de las visitas se publicarán después en nuestra web EITB Taldea. Jornada de puertas abiertas en la sede de EITB de Bilbao, este fin de semana Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: EITBk bat egingo du asteburuko OPEN Bio jaialdiarekin eta WOP fundazioaren elkartasun ekimenekin

Por noveno año, EITB colaborará con la iniciativa OPEN Bio, el mayor festival de puertas abiertas de Bilbao y Bizkaia. La sede de EITB de Bilbao será uno de los 89 edificios que se podrá visitar este sábado y domingo, tanto de mañana como de tarde. Este será el horario: 10:00-12:00 y 16:00-18:00.

También cuenta con el patrocinio de EITB el WOP Weekend de la Fundación The Walk On Project, iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para la investigación de las enfermedades neurodegenerativas. Una de las actividades que más expectación genera es la Estropatada, la carrera de biopatos geolocalizados en la ría de Bilbao. EITB participará con su propio WOPaton en la 13ª edición de la prueba de empresas el domingo.