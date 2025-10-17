Sala de prensa FICCIÓN El desenlace de la miniserie "Zeru Ahoak", este domingo en ETB1 EITB Publicado: 17/10/2025 10:42 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2025 10:42 (UTC+2) En el cuarto y último capítulo, que lleva por título 'Zerua itsaso zikin bat da', conoceremos cómo termina la investigación de la inspectora Nerea García. Imagen de "Zeru Ahoak" Whatsapp

Euskaraz irakurri: "Zeru Ahoak" minisailaren amaiera, igande honetan, ETB1en

Este domingo a las 22:00 horas se emite en ETB1 la cuarta y última entrega de la miniserie "Zeru Ahoak", protagonizada por Nagore Aranburu y dirigida por Koldo Almandoz. En el capítulo titulado Zerua itsaso zikin bat da, que está disponible desde el jueves en la plataforma de streaming PRIMERAN, conoceremos el desenlace del caso que investiga la inspectora Nerea Garcia.

"Zeru Ahoak" es la segunda parte de la exitosa "Hondar Ahoak" estrenada también por EITB en 2020. Nerea Garcia está pasando una mala racha, han transcurrido cuatro años desde que fuera expulsada de la Ertzaintza y vive aislada recluida en su casa de Bilbao. La aparición del cadáver de una mujer, asesinada en algún tipo de ritual, lleva a su antiguo jefe a pedirle ayuda con la investigación. Lo que Nerea no sospecha es que los fantasmas del pasado y del presente le obligarán a descender a las cloacas de la ciudad, donde nada ni nadie es lo que parece.

Junto a Nagore Aranburu, el elenco de intérpretes está formado por Josean Bengoetxea, Ramón Agirre, Sara Cózar y Miren Gaztañaga, entre otros. El guion es de Koldo Almandoz y Harkaitz Cano; y la música ha sido creada por Aitor Etxebarria.

La producción de Txintxua y Garabi Films ha hecho historia en el Festival de San Sebastián de este año, ya que ha sido la primera serie en euskera en participar en la Sección Oficial.



