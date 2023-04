Sala de prensa Contenido destacado "Vascos por el Mundo" viaja este domingo a Liechtenstein EITB Media Publicado: 14/04/2023 15:44 (UTC+2) Última actualización: 14/04/2023 15:44 (UTC+2) Será en ETB2 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas. En ETB1, por su parte, "Herri Txiki, Infernu handi" visita la localidad de Azpeitia; y, también en ETB1, se emitirá en directo la clásica ciclista Amstel Gold Race. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

0:37 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Amstel Gold Race txirrindularitza klasikoa, igande honetan, EITBn

Contenido destacado para este domingo, 16 de abril de 2023, en ETB1, ETB2, ETB4 y eitb.eus



Retransmisiones deportivas en ETB1, ETB4 y eitb.eus

A partir de las 14:45 horas, se emitirá en directo en ETB4 y eitb.eus la clásica ciclista Amstel Gold Race, desde Países Bajos. A las 15:00 horas, la retransmisión se traslada de ETB4 a ETB1, y correrá a cargo de Xabier Usabiaga, Fermin Aramendi y Alfontso Arroio.

Al término del ciclismo, a las 17:00 horas, arranca el programa de pelota "ETB Kantxa", que ofrecerá en directo desde el frontón Astelena de Eibar tres partidos: Zabala vs Salaberria (Campeonato Manomanista de Promoción), Ezkurdia vs Jaka (cuartos de final del Campeonato Manomanista) y Egiguren V vs Exposito (Campeonato Manomanista de Promoción).

Será en ETB1 y eitb.eus, de la mano de Xabier Euzkitze, Abel Barriola y Elena Azpeitia.

"Herri Txiki, Infernu Handi" – A las 22:00 horas, en ETB1 y eitb.eus

"Herri Txiki, Infernu Handi" visitará esta semana Azpeitia, localidad situada en la ladera del monte Izarraitz y junto al río Urola. Miren Nogales conocerá a Joxe Mari Tutu, María Luisa y Joxe Mari, azpeitiarras capaces de sorprender al mismo San Ignacio. Pagadi, por su parte, quedará asombrado con las aventuras de Felipe, Juan y Burni.

"Vascos por el Mundo" – A las 22:15 horas, en ETB2 y eitb.eus

"Vascos por el Mundo" viaja este domingo al país de Liechtenstein, con la periodista Fanny Boehm y el cámara Daniel Leal, junto a varios vascos y vascas que viven allí: Amaia, Jose, Mario, Leire, Endika y Mikel. En el corazón de los Alpes, es el sexto país más pequeño del mundo, y conocido como el paraíso de los deportes de invierno. Allí se encontrarán con un país de pueblos pintorescos, con más vacas que personas.