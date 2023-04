Sala de prensa Contenido destacado Especial 'Semana de la Cuadrilla', a partir del lunes en "Esto No Es Normal" EITB MEDIA Publicado: 21/04/2023 13:58 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2023 14:02 (UTC+2) Los más famosos integrantes de la Cuadrilla se pondrán a concursar. Será cada tarde, a las 16:30, en ETB2 y eitb.eus. Además, la prueba de aizkolaris dividirá troncos y equipos en el episodio 15 de "El Conquistador del Caribe". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Lunes, 24 de abril de 2023: Contenido destacado en ETB1, ETB2 y eitb.eus

"Esto No Es Normal: Semana de la Cuadrilla" – A las 16:30 horas, en ETB2 y eitb.eus

Semana de la Cuadrilla, a partir del lunes en "Esto No Es Normal". El programa presentado por Nerea Alias y Egoitz Txurruka vivirá una semana especial en la que se cambiarán las tornas: los más famosos integrantes de la Cuadrilla dejarán su sitio y se pondrán a concursar. ¿Serán buenos concursantes? ¿Se les dará tan bien la intuición? ¿Lograrán llevarse el bote?

Y como van a poner a la cuadrilla a concursar, qué mejor que traer a plató a los mejores concursantes para ejercer de Cuadrilla. ¿Cómo resultará este experimento? Cinco programas especiales, del 24 al 28 de abril, cada tarde en ETB2 y eitb.eus.

"Biba Zuek!" – A las 18:00 horas, en ETB1 y eitb.eus

Maddalen y Xabier recibirán este lunes a la bailarina Lucia Lacarra. La de Zumaia es una de las mejores bailarinas tanto de Euskal Herria como a nivel mundial, y con ella hablarán de danza y de sus distintos proyectos, entre ellos In the still of the night, con el que el 3 de junio estará en el Kursaal donostiarra.

"Erremontari" – A las 22:30 horas, en ETB1 y eitb.eus

El programa "Erremontari" ofrecerá desde el frontón Galarreta de Hernani dos partidos de remonte del XIII Torneo de la Sidra. En este caso se enfrentarán Goikoetxea V - Barrenetxea IV y Ezkurra II – Zubiri en el primero de ellos; y las parejas Ansa II - Zaldua y Segurola - Juanenea en el segundo. Por primera vez en la historia del remonte, los partidos se disputan en formato de set con un nuevo sistema de puntuación.

Además, la edición de este año cuenta con un avatar creado mediante inteligencia artificial que cada lunes acerca al público los detalles de la competición. Al margen de este presentador, la retransmisión de EITB cuenta con su equipo habitual de comentaristas: Iñigo Aiestaran, Elena Azpeitia y los especialista Manuel Arrizabalaga Matxin e Iñaki Agirre Gaztelu, que se turnando cada semana.

"El Conquistador del Caribe" – A las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus

La prueba de aizkolaris dividirá troncos y equipos, este lunes en "El Conquistador del Caribe". Los tres equipos, con rojos y amarillos al borde de la extinción, se enfrentarán a una de las pruebas más físicas de la aventura, y lo harán con varias desavenencias internas. Y es que, rojos, azules y amarillos deberán hacer frente a otro de los clásicos programa en el que, tanto la fuerza física como la habilidad con el hacha serán determinantes. En este juego de inmunidad, los participantes tendrán que salir, de uno en uno, a dar 10 hachazos al tronco que se le ha asignado a su equipo. Además, la aventura se encuentra en un momento crucial y dos de los equipos en particular ven su continuidad como grupo en serio peligro.