Sala de prensa Contenido destacado La Ruta 66, destino de esta semana en "Vascos por el Mundo" EITB Media Publicado: 05/05/2023 15:31 (UTC+2) Última actualización: 05/05/2023 15:31 (UTC+2) El de este domingo es el primero de tres programas dedicados a la mítica Ruta 66. En ETB1, "Herri Txiki, Infernu Handi" visita Aizarna, barrio que pertenece a la localidad guipuzcoana de Zestoa.

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Zestoako Aizarna auzoan izango da igande honetako "Herri Txiki, Infernu Handi" saioa

Domingo, 7 de mayo de 2023: Contenido destacado en ETB1, ETB2, ETB4 y eitb.eus



Retransmisiones deportivas en ETB1, ETB4 y eitb.eus

La oferta deportiva de este domingo incluye estas retransmisiones: el encuentro de la Liga F Athletic vs Betis, desde Lezama, a las 12:00h; la 2ª etapa del Giro de Italia, Teramo-San Salvo, a las 14:15h en ETB4 y a partir de las 15:00h en ETB1; tres partidos del Manomanista desde el Adarraga de Logroño, a las 17:30h (Jaka vs Dario de primera y Zabala vs Larrazaba y Agirre vs Salaberria de promoción).

"Herri Txiki, Infernu Handi" – A las 22:00 horas, en ETB1 y eitb.eus

"Herri Txiki, Infernu Handi" visita esta semana Aizarna, barrio que pertenece a la localidad guipuzcoana de Zestoa, pero que tiene identidad propia, tal como nos mostrarán Mikel Pagadi y Miren Nogales. Pagadi comenzará la visita junto a "Karter", un personaje muy curioso, y tendrá la oportunidad de conducir un coche muy especial en casa de Tomas. Por su parte, Miren comenzará el día acompaña de Arantxa, con quien hablará sobre cuestiones de amor. También nos desvelará lo que es el Konpittero de Aizarna.

"Vascos por el Mundo" – A las 22:15 horas, en ETB2 y eitb.eus

"Vascos por el Mundo" ofrece esta semana el primer programa de un total de tres que dedicará a la mítica Ruta 66 americana, uno de los destinos más deseados del mundo. La ruta, que tiene 4.000 kilómetros de longitud, comienza en Chicago y termina en el muelle de Santa Mónica, en California. Esta semana, la reportera Carolina Calvo y el operador de cámara Joaquín Rodríguez realizarán el recorrido desde Chicago hasta Oklahoma, recorriendo los estados de Illinois, Missouri y Kansas. En el camino conocerán a Unai Arizmendiarreta, Noemí Arias, Blanca Pérez del Palomar y Marta González.